Разведка 10 месторождений повысит ВВП Казахстана на 5%

Разведка всего одного месторождения в Казахстане позволит повысить ВВП Казахстана на 1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом заявил партнер-основатель юридической фирмы Emirates Legal, учредитель Emirates Legal Limited, регулируемой МФЦА Сайед Муджтаба Хусайн.

Глава Emirates Legal выступил в рамках Online Astana Finance Days 2020 на вебинаре «Структурирование сделок в МФЦА». Он рассказал о структурировании сделок на примере горно-добывающей отрасли.

«С точки зрения моего понимания МФЦА - это инвестиционный шлюз для Казахстана и всей Центральной Азии. МФЦА - это внутренний способ применения мировых технологий в Казахстане. Есть целый набор факторов и моментов, которые помогают нам вести бизнес гладко и без препятствий», - сказал он.

Сайед Хусайн рассказал на примере, как горная добыча могла бы существенно повысить ВВП Казахстана. «Если посмотреть на текущий ВВП Казахстана, то он составляет примерно 180 млрд долларов США. Сейчас доля горной добычи составляет 9% от ВВП, то есть 16,2 млрд долларов США. В целом запас минеральных ресурсов, которые находятся в Казахстане, оценивается на уровне 5 000 месторождений, которые пока еще не разрабатываются. Их оценочная стоимость составляет 46 трлн долларов США. Это по самым грубым расчетам», - пояснил он.

Спикер уточнил, что стоимость одного только месторождения составляет в среднем около 9,2 млрд долларов США. «Это означает, что разведка каждого месторождения в течение 10 лет повысит ВВП Казахстана в год на 1 млрд долларов США. Соответственно, если мы разведаем только 10 месторождений, общая стоимость которых составляет 92 млрд долларов США, то за 10 лет ВВП страны может вырасти на 5%. И это только благодаря горной добыче», - заявил Сайед Хусайн.