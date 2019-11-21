Сергей Скрипка: Разрешение на строительство основной части Евроазиатского нефтетранспортного коридора продлено еще на 4 года - ЭКСКЛЮЗИВ

Cрок действия экологического разрешения на строительство трубопровода Броды (Украина) - Плоцк "Адамова застава" (Польша) продлен до октября 2023 года.

Об этом сообщил Report генеральный директор Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" Сергей Скрипка.

«Региональный директор по охране окружающей среды в г. Люблине принял решение о продлении на четыре года срока действия экологического разрешения от 11 сентября 2013 года, выданного для проекта строительства нефтепровода Броды — Плоцк с возможностью транспортировки нефти до Гданьска либо в западном направлении», - сказал С.Скрипка.

Как отметил гендиректор «Сарматиа», в связи с тем, что срок действия экологического разрешения заканчивался в октябре 2019 года, компания ООО МТП «Сарматиа» в сентябре этого года обратилась в Региональную дирекцию по охране окружающей среды (РДООС) в Люблине с просьбой продлить срок его действия.

«Изучив данное обращение и убедившись, что условия реализации инвестиций остаются актуальными, было принято положительное решение по данному вопросу. Таким образом, срок действия экологического разрешения увеличен до 10 лет, то есть до октября 2023 года», - отметил С.Скрипка.

Как подчеркнул он, в случае отказа в выдаче разрешения график работ был бы отсрочен минимум на 2 года.

Партнером ООО МТП «Сарматиа», который взял на себя выполнение проектных работ и подготовку административной документации выступает компания Nafta Consulting Engineers.

Отметим, что МТП "Сарматиа" было создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn. Участниками МТП "Сарматиа" являются Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (25,32%), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09%), украинская "Укртранснафта" (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%) и литовская AB Klaipedos Nafta (1%).

Нефтепровод Броды-Плоцк (Адамова застава) является единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора. В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, из которых 120 километров нефтепровода будут построены на территории Украины, 257 километров - Польши.