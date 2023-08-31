Разработка месторождения "Абшерон" увеличит потенциал добычи Азербайджана

Разработка газоконденсатного месторождения "Абшерон" повысит потенциал добычи Азербайджана.

Разработка газоконденсатного месторождения "Абшерон" повысит потенциал добычи Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую государственную нефтяную компанию (SOCAR), об этом было заявлено сегодня на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным директором по низкоуглеродным решениям и международному развитию национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Мусаббе Аль Кааби.

На встрече было отмечено успешное развитие взаимовыгодных отношений между странами, подчеркнуто значение участия компаний Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) в проектах, реализуемых в энергетическом секторе нашей страны.

В частности, было отмечено, что подписанное в августе текущего года между SOCAR, TotalЕnergies и ADNOC соглашение о продаже 30% доли участия в газоконденсатном месторождении “Абшерон” будет способствовать будет способствовать дальнейшему укреплению стратегических связей между Азербайджаном и ОАЭ, полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения “Абшерон” и расширению добывающего потенциала Азербайджана. Было отмечено, что это внесет ценный вклад в повышение производственного потенциала.

На встрече также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.