О нас

Разработка месторождения "Абшерон" увеличит  потенциал добычи Азербайджана

Разработка месторождения "Абшерон" увеличит  потенциал добычи Азербайджана Разработка газоконденсатного месторождения "Абшерон" повысит потенциал добычи Азербайджана.
Энергетика
31 августа 2023 г. 17:44
Разработка месторождения Абшерон увеличит  потенциал добычи Азербайджана

Разработка газоконденсатного месторождения "Абшерон" повысит потенциал добычи Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую государственную нефтяную компанию (SOCAR), об этом было заявлено сегодня на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным директором по низкоуглеродным решениям и международному развитию национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Мусаббе Аль Кааби.

На встрече было отмечено успешное развитие взаимовыгодных отношений между странами, подчеркнуто значение участия компаний Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) в проектах, реализуемых в энергетическом секторе нашей страны.

В частности, было отмечено, что подписанное в августе текущего года между SOCAR, TotalЕnergies и ADNOC соглашение о продаже 30% доли участия в газоконденсатном месторождении “Абшерон” будет способствовать будет способствовать дальнейшему укреплению стратегических связей между Азербайджаном и ОАЭ, полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения “Абшерон” и расширению добывающего потенциала Азербайджана. Было отмечено, что это внесет ценный вклад в повышение производственного потенциала.

На встрече также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоDevelopment of Absheron field to increase production potential of Azerbaijan - SOCAR President
Версия на азербайджанском языке Фото“Abşeron” yatağının işlənilməsi Azərbaycanın hasilat potensialını artıracaq

Другие новости из категории

Будущее разведки и разработки обсудят на 10-й юбилейной конференции SPE в Баку
Будущее разведки и разработки обсудят на 10-й юбилейной конференции SPE в Баку
31 августа 2023 г. 18:16
Парвиз Шахбазов: Добыча газа на месторождении Абшерон будет увеличена до четырех раз
Парвиз Шахбазов: Добыча газа на месторождении "Абшерон" будет увеличена до четырех раз
31 августа 2023 г. 17:58
Азербайджан сократил экспорт газа в Италию на 2%
Азербайджан сократил экспорт газа в Италию на 2%
31 августа 2023 г. 17:45
В Нидерландах предупредили об истощении запасов газа через девять лет
В Нидерландах предупредили об истощении запасов газа через девять лет
31 августа 2023 г. 17:35
Азербайджан и компания Total Energies обсудили совместные проекты
ФотоАзербайджан и компания Total Energies обсудили совместные проекты
31 августа 2023 г. 16:51
Министр: Месторождение Абшерон внесет большой вклад в укрепление экономического потенциала нашей страны
Министр: Месторождение "Абшерон" внесет большой вклад в укрепление экономического потенциала нашей страны
31 августа 2023 г. 15:59
В Нахчыване пройдет Азербайджано-турецкий энергетический форум
В Нахчыване пройдет Азербайджано-турецкий энергетический форум
31 августа 2023 г. 15:51
Объявлен объем торговли газом между Азербайджаном и Россией
Объявлен объем торговли газом между Азербайджаном и Россией
31 августа 2023 г. 15:42
Азербайджан увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
31 августа 2023 г. 15:24
Принадлежащий SOCAR терминал удвоит объем грузов в следующем году
Принадлежащий SOCAR терминал удвоит объем грузов в следующем году
31 августа 2023 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi