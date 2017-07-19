Разработаны новые методы для увеличения добычи на месторождении "Гюнешли"

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В головном офисе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) прошло заседание в связи с обсуждением подготовленного компанией McKinsey&Company (США) проекта "Маяк" с целью увеличения добычи на мелководной части месторождения "Гюнешли".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на заседании приняли участие вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов, генеральный директор ПО "Азнефть" Дашгын Искендеров, директор Научно-исследовательского проектного института нефти и газа Фахраддин Исмайлов, руководитель проекта компании McKinsey&Company Отто ван дер Молен, а также ответственные специалисты обеих компаний.

Участники заседания были подробно проинформированы о проекте "Маяк" McKinsey&Company, заслушаны предложения по сохранению стабильной добычи и ее наращивании. В проекте нашли свое отражение операции по оптимизации расходов по месторождению.

McKinsey&Company принято решение о проведении предварительных исследований на месторождении "Гюнешли" в течение ближайших двух недель. Отмечено, что предложение об увеличении добычи на месторождении как минимум на 7% в 2018 году будет представлено в течение одного месяца. На заседании также отмечено, что проект "Маяк" послужит наращиванию добычи без дополнительных расходов.