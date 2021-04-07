Разработан проект морских судоходных каналов из-за угрозы остановки Кашагана

Его реализация обеспечит безопасную эвакуацию персонала в случае чрезвычайных ситуаций, бесперебойную работу морских объектов

Оператор месторождения Кашаган – компания NCOC планирует реализовать проект морских судоходных каналов для безопасной эксплуатации морских производственных объектов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила компания в среду.

Падение уровня Каспийского моря и его обмеление в районе расположения морских объектов месторождения Кашаган привело к ограничению использования морских транспортных средств.

"Это создало угрозу безопасной эксплуатации морских производственных объектов, что может привести к полной остановке одного из крупнейших месторождений Казахстана", – отмечается в сообщении.

Во избежание таких последствий компания NCOC, оператор Северо-Каспийского проекта, разработала проект морских судоходных каналов.

"На сегодня такое решение является единственно возможным из всех рассмотренных альтернатив в краткосрочной перспективе. Его реализация обеспечит безопасную эвакуацию персонала в случае чрезвычайных ситуаций, бесперебойную работу морских объектов и проведение планово-предупредительных работ на море в 2022 году", – говорится в информации.

Площадь воздействия проекта составит около 29 квадратных километров, что не превышает 0,036% от общей площади Северного Каспия. При реализации проекта будут использованы наилучшие доступные технологии, заверяет компания. Проект разработан в соответствии с требованиями строительных норм и Экологического кодекса Казахстана. В 2019-2020 годах были проведены фоновые экологические исследования на всем участке планируемых работ. Исследования включали изучение всех компонентов окружающей среды, включая бентос, а также пути миграции рыб.

Акционерами консорциума NCOC, оператора Кашагана, являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Кашаган – первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

