​Разница в стоимости WTI и Brent увеличится

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Разница в ценах на сырую нефть марок WTI и Brent на мировом рынке постепенно увеличивается. Если несколько лет назад эта разница была в пользу Brent, сейчас техасская нефть продается дороже. Причиной является сокращение объемов нефтедобычи в США и рост добычи Brent.

Аналитическая группа Report отмечает, что после кризиса 2008 года США перешли к политике количественного смягчения и снизили ключевую ставку до нуля, а местные производители сланцевой нефти увеличили инвестиции. Предложение выросло до 4 млн. баррелей в сутки, и из-за низкого спроса цены начали падать. Чтобы сохранить долю на рынке страны ОПЕК повысили ежесуточную добычу на 1,5 млн. баррелей. В результате, нефтяные котировки резко сократились.

Несколько иная картина наблюдается со сланцевой нефтью. Для сохранения добычи на высоком уровне необходимо вкладывать крупные инвестиции в сланцевые месторождения. При ценах на нефть в 30 долларов/баррель финансовое положение производителей сланцевой нефти ухудшилось, большинство скважин закрылись.

Аналитики Report считают, что в 2016 году цены на нефть марки WTI покажут более положительную тенденцию к росту по сравнению с Brent. Наращивание нефтедобычи в странах-производителях Brent будет давить на цены на нефть этой марки. В течение года стоимость техасской нефти может превысить Brent на 10 долларов. Вероятнее всего, в этом году цены на WTI будут колебаться в пределах 28-48 долларов/баррель, Brent - 20-40 долларов/баррель.