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    Разлив нефти у платформы ExxonMobil произошел у берегов Австралии

    Компания ведет расследование в связи с происшествием

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Разлив нефти произошел близ платформы американской компании ExxonMobil на шельфе Австралии, власти страны начали расследование в связи с аварией, сообщает Report со ссылкой на  The Guardian.

    Утечка случилась менее чем через 18 месяцев после пожара на этой же платформе в проливе Басса, огонь тогда не могли потушить 9 часов. В 2013 году на другой платформе компании в том же заливе произошел разлив 750 литров нефти.

    Причина разлива и объем вытекшей нефти пока не определены. Представитель ExxonMobil сообщил, что компания ведет расследование в связи с происшествием.

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