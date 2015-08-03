​Растет количество обращений в Летнюю школу SOCAR

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В этом году для участия в Летней школе в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) обратилось 558 молодых людей, из которых было отобрано 50 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил на открытии Летней школы-2015 вице-президент SOCAR Халик Мамедов: "Впервые мы начали этот проект в 2010 году. В том году в Летнюю школу обратилось 80, в 2011 году - 222, в 2012 году - 272, в 2013 году - 276 и в 2014 году - 380 молодых людей".

Х.Мамедов напомнил, что добыча нефти промышленным способом впервые в мире была осуществлена в Азербайджане: "Считалось, что впервые в мире промышленным способом нефть была добыта в Пенсильвании. Однако уже доказано, что впервые это произошло в Баку. На сегодняшний день 75% всей нефти в мире и 90% всей нефти в Азербайджане добывается на водных участках".

Вице-президент, говоря о значимости "Контракта века" для Азербайджана, отметил, что этот контракт дал толчок развитию Азербайджана: "Если учесть, что Волго-Донской канал не относится к нам, и через него могут проходить только танкеры определенного объема, то мы должны были построить трубопровод. Таким образом, мы добились прокладки Баку-Тбилиси-Джейхан. Это был наш очередной успех после "Контракта века"".

Представитель SOCAR также рассказал о проекте "Шахдениз" и газовых контрактах с Ираном.