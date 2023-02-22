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Рассмотрены возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями

Рассмотрены возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями Сегодня состоялась встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа с министром инвестиционного совета Пакистана Чаудри Саликом Гусейном и государственным министром по вопросам нефти Мусадиком Масудом Маликом.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 19:11
Рассмотрены возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями

Сегодня состоялась встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа с министром инвестиционного совета Пакистана Чаудри Саликом Гусейном и государственным министром по вопросам нефти Мусадиком Масудом Маликом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В ходе встречи рассмотрены возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями, состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается как во всех сферах, так и в области энергетики.

В рамках встречи были озвучены долгосрочные стратегические цели SOCAR, представлена информация о региональных и глобальных энергетических проектах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-la Pakistan şirkətləri arasında mümkün əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib

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