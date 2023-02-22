Рассмотрены возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями

Сегодня состоялась встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа с министром инвестиционного совета Пакистана Чаудри Саликом Гусейном и государственным министром по вопросам нефти Мусадиком Масудом Маликом.

Сегодня состоялась встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа с министром инвестиционного совета Пакистана Чаудри Саликом Гусейном и государственным министром по вопросам нефти Мусадиком Масудом Маликом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В ходе встречи рассмотрены возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями, состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается как во всех сферах, так и в области энергетики.

В рамках встречи были озвучены долгосрочные стратегические цели SOCAR, представлена информация о региональных и глобальных энергетических проектах.