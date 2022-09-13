Расширяются возможности сотрудничества между SOCAR и "Uzbekneftegaz"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает возможность расширения сотрудничества с узбекской компанией “Uzbekneftegaz”.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает возможность расширения сотрудничества с узбекской компанией “Uzbekneftegaz”.

Как сообщает Report со ссылкой на ”Uzbekneftegaz“, 7-9 сентября делегация SOCAR посетила ”Uzbekneftegaz" и ее производственные предприятия.

Визит состоялся в соответствии с ”дорожной картой“, разработанной в целях расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере между ”Uzbekneftegaz" и SOCAR.

В ходе обсуждений были затронуты нефтехимические проекты, а также направления деятельности SOCAR.

По итогам визита члены делегации выразили готовность продолжить совместную деятельность двух компаний и установить точки соприкосновения интересов сторон. Партнеры отметили, что ”Uzbekneftegaz" располагает всеми ресурсами для реализации современных высокоэффективных проектов.