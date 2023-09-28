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Расширяется сотрудничество с компанией Acwa Power

Расширяется сотрудничество с компанией Acwa Power На встрече с председателем правления компании Acwa Power обсуждены текущее состояние реализуемых в Азербайджане проектов по строительству ветряной электростанции и опреснению морской воды, эффективность использования альтернативных источников энергии и во
Энергетика
28 сентября 2023 г. 18:51
Расширяется сотрудничество с компанией Acwa Power

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с председателем правления компании Acwa Power Саудовской Аравии Мухаммедом Абдуллой Рашидом Абунайяном.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр экономики Микаил Джаббаров.

На встрече с председателем правления компании Acwa Power обсуждены текущее состояние реализуемых в Азербайджане проектов по строительству ветряной электростанции и опреснению морской воды, эффективность использования альтернативных источников энергии и возможности реализации потенциальных проектов в сфере зеленой энергии.

Министр экономики подчеркнул развитие экономических связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией и расширение деловых отношений между бизнес-кругами. На фоне современных вызовов основными приоритетами нашей страны являются повышение энергоэффективности и развитие сферы возобновляемых источников энергии. В этом контексте была отмечена значимость сотрудничества с Acwa Power.

На встрече обсуждены текущее состояние реализуемых в Азербайджане проектов по строительству ветряной электростанции и опреснению морской воды, эффективность использования альтернативных источников энергии и возможности реализации потенциальных проектов в сфере зеленой энергии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, ACWA Power mull potential for execution of energy projects
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “ACWA Power” ilə potensial layihələrin reallaşdırılması imkanlarını müzakirə edib

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