Расширение TAP может способствовать транспортировке водорода

Расширение Трансадриатического газопровода (TAP) может способствовать транспортировке новых объемов водорода и других возобновляемых газов в будущем.

Расширение Трансадриатического газопровода (TAP) может способствовать транспортировке новых объемов водорода и других возобновляемых газов в будущем.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель TAP по Греции Ионнис Марис.

Представитель TAP отметил, что по трубопроводу в Европу импортировано более 22 млрд кубометров природного газа: “Мы можем еще больше поддержать энергоэффективность региона. Потому что TAP может удвоить текущую мощность”.

Он подчеркнул, что TAP уже запустил первый уровень расширения и взял на себя обязательство внести свой вклад в энергетический переход Европы.

Отметим, что со дня ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода - с 31 декабря 2020 года по 31 января текущего года по трубопроводу было прокачано 22,4 млрд кубометров газа.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, из них в Европу поставлено 11,4 млрд кубометров газа (+39%).

В 2023 году экспорт газа из Азербайджана планируется в объеме 24,5 млрд кубометров, из которых 12 млрд кубометров будут транспортированы в Европу.

Строительство Трансадриатического трубопровода было завершено в октябре 2020 года. Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались 31 декабря 2020 года.