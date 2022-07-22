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Расширен состав комиссии по возобновляемым источникам энергии

Расширен состав комиссии по возобновляемым источникам энергии Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии" от 5 декабря 2019 года.
Энергетика
22 июля 2022 г. 17:33
Расширен состав комиссии по возобновляемым источникам энергии

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии" от 5 декабря 2019 года.

Как сообщает Report, согласно подписанному главой государства новому распоряжению, увеличилось число членов комиссии, созданной для координации реализации и исполнения пилотных проектов по строительству электростанций на возобновляемых источниках энергии (ветер и солнце).

Так, в комиссию вошли заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра цифрового развития и транспорта и председатель правления Агентства по разминированию ископаемых. Таким образом, число членов комиссии увеличилось с 9 до 12.

Председательствует в комиссии министр энергетики.

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Версия на английском языке Composition of Azerbaijan's commission on renewables expanded
Версия на азербайджанском языке Bərpa olunan enerji mənbələrinə dair Komissiyanın tərkibi genişləndirilib

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