Расширен состав комиссии по возобновляемым источникам энергии

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии" от 5 декабря 2019 года.

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии" от 5 декабря 2019 года.

Как сообщает Report, согласно подписанному главой государства новому распоряжению, увеличилось число членов комиссии, созданной для координации реализации и исполнения пилотных проектов по строительству электростанций на возобновляемых источниках энергии (ветер и солнце).

Так, в комиссию вошли заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра цифрового развития и транспорта и председатель правления Агентства по разминированию ископаемых. Таким образом, число членов комиссии увеличилось с 9 до 12.

Председательствует в комиссии министр энергетики.