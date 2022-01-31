Расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2,6 раза

В декабре прошлого года расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2020 раза по сравнению с тем же периодом 2,6 года и достигли 7 млрд 173,7 млн долларов США.

В декабре прошлого года расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года и достигли 7 млрд 173,7 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в декабре общий импорт Турции вырос на 29,9% - до 29,07 млрд долларов США.

Рост промышленного производства, оживление экономической деятельности и рост цен на энергоносители на мировых рынках увеличили импорт Турции в отчетный период.

Кроме того, в декабре импорт сырой нефти Турцией вырос на 45,9% в годовом исчислении - до 2,980 миллионов тонн.