О нас
Report Georgia
Аудио новости

Расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2,6 раза

Расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2,6 раза В декабре прошлого года расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2020 раза по сравнению с тем же периодом 2,6 года и достигли 7 млрд 173,7 млн долларов США.
Энергетика
31 января 2022 г. 16:41
Расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2,6 раза

В декабре прошлого года расходы Турции на импорт энергоносителей выросли в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года и достигли 7 млрд 173,7 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в декабре общий импорт Турции вырос на 29,9% - до 29,07 млрд долларов США.

Рост промышленного производства, оживление экономической деятельности и рост цен на энергоносители на мировых рынках увеличили импорт Турции в отчетный период.

Кроме того, в декабре импорт сырой нефти Турцией вырос на 45,9% в годовом исчислении - до 2,980 миллионов тонн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkey's energy import costs up 2.6 times
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin enerji idxalı xərcləri 2,6 dəfə artıb

Другие новости из категории

В прошлом году Азербайджан в 2 раза увеличил доходы от экспорта полиэтилена
В прошлом году Азербайджан в 2 раза увеличил доходы от экспорта полиэтилена
31 января 2022 г. 15:57
Министр Михайлович: ЮГК позволил доставить азербайджанский газ в Европу
Министр Михайлович: ЮГК позволил доставить азербайджанский газ в Европу
31 января 2022 г. 15:27
МЭА: В этом году замедлится рост спроса на газ в мире
МЭА: В этом году замедлится рост спроса на газ в мире
31 января 2022 г. 14:45
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Газпром: Меньше 20% от закачанного летом газа осталось в ПХГ Европы
"Газпром": Меньше 20% от закачанного летом газа осталось в ПХГ Европы
31 января 2022 г. 13:44
Азербайджан нарастил доходы от экспорта метанола на 76%
Азербайджан нарастил доходы от экспорта метанола на 76%
31 января 2022 г. 13:06
В прошлом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида в 11 раз
В прошлом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида в 11 раз
31 января 2022 г. 12:50
Норвегия отложила перезапуск завода СПГ до середины мая
Норвегия отложила перезапуск завода СПГ до середины мая
31 января 2022 г. 12:28
В прошлом году управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта в 3 раза
В прошлом году управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта в 3 раза
31 января 2022 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi