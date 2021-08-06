Расходы по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" сократились на 9%

В первой половине текущего года расходы по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили 1,112 млрд долларов США.

В первой половине текущего года расходы по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили 1,112 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора блока - компании BP-Azerbaijan.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходы по АЧГ сократились на 8,5%.

Операционные расходы по АЧГ сократились на 0,75% и составили 266 млн долларов, капитальные расходы уменьшились на 10,7%, составив 846 млн долларов.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).