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Расходы населения на автомобильное топливо выросли более чем на 8%

Расходы населения на автомобильное топливо выросли более чем на 8% В январе-мае этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизтоплива на сумму 1 млрд 179,9 млн манатов.
Энергетика
12 июня 2023 г. 16:36
Расходы населения на автомобильное топливо выросли более чем на 8%

В январе-мае этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизтоплива на сумму 1 млрд 179,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, объем продажи бензина и дизтоплива увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 5 месяцев этого года 5,7% средств, израсходованных покупателями на товары конечного потребления, было потрачено на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива.

Отметим, что в январе-мае текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 20,8 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 12 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 8,8 млрд манатов.

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Версия на азербайджанском языке Əhalinin avtomobil yanacağı xərcləri 8 %-dən çox artıb

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