Расходы населения на автомобильное топливо выросли более чем на 8%

В январе-мае этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизтоплива на сумму 1 млрд 179,9 млн манатов.

В январе-мае этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизтоплива на сумму 1 млрд 179,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, объем продажи бензина и дизтоплива увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 5 месяцев этого года 5,7% средств, израсходованных покупателями на товары конечного потребления, было потрачено на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива.

Отметим, что в январе-мае текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 20,8 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 12 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 8,8 млрд манатов.