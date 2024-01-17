Расходы населения Азербайджана на топливо выросли более чем на 8%

В 2023 году в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 3 млрд 063,4 млн манатов.

В 2023 году в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 3 млрд 063,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,1% больше, чем в 2022 году, .

В прошлом году 5,2% средств, потраченных покупателями на товары для конечного потребления, было потрачено на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива.

В 2023 году в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 59 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 33 млрд манатов, непродовольственных товаров на 26 млрд манатов. По сравнению с 2022 годом оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,7% , в том числе на 2,5% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 5,2% по непродовольственным товарам.