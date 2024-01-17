О нас

Расходы населения Азербайджана на топливо выросли более чем на 8%

Расходы населения Азербайджана на топливо выросли более чем на 8% В 2023 году в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 3 млрд 063,4 млн манатов.
Энергетика
17 января 2024 г. 14:14
Расходы населения Азербайджана на топливо выросли более чем на 8%

В 2023 году в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 3 млрд 063,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,1% больше, чем в 2022 году, .

В прошлом году 5,2% средств, потраченных покупателями на товары для конечного потребления, было потрачено на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива.

В 2023 году в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 59 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 33 млрд манатов, непродовольственных товаров на 26 млрд манатов. По сравнению с 2022 годом оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,7% , в том числе на 2,5% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 5,2% по непродовольственным товарам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin yanacaq xərcləri 8 %-dən çox artıb

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
11 января 2024 г. 06:30
Деятельность бакинского цирка приостановлена
Деятельность бакинского цирка приостановлена
10 января 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi