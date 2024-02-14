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Расходы населения Азербайджана на топливо выросли более чем на 10%

Расходы населения Азербайджана на топливо выросли более чем на 10% В январе 2024 года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на 227,1 млн манатов.
Энергетика
14 февраля 2024 г. 14:10
Расходы населения Азербайджана на топливо выросли более чем на 10%

В январе 2024 года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на 227,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе 5% средств, потраченных гражданами на потребительские товары, пришлись на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива.

В январе этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям были проданы продукты питания, напитки и табачные изделия на 4,5 млрд манатов, непродовольственные товары на 2 млрд манатов. По сравнению с январем 2023 года оборот розничной торговли вырос на 3,4% в реальном выражении, в том числе на 2,1% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 5% по непродовольственным товарам.

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Версия на английском языке Fuel spendings of Azerbaijani population up by 10%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin yanacaq xərcləri 10 %-dən çox artıb

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