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Расходы на проект "Шахдениз" втрое возросли

Расходы на проект "Шахдениз" втрое возросли Большая часть капитальных затрат относится к проекту "Шахдениз-2"
Энергетика
29 апреля 2021 г. 16:18
Расходы на проект Шахдениз втрое возросли

За первый квартал операционные расходы на деятельность по проекту газоконденсатного месторождения "Шахдениз" составили 688 млн долларов США, капитальные – 188 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете по итогам первого квартала, опубликованном оператором месторождения BP-Azerbaijan.

Операционные расходы возросли на 469 млн долларов или в 3,14 раза, капитальные сократились на 38 млн долларов или 17,3%.

Было отмечено, что большая часть капитальных затрат относится к проекту "Шахдениз-2".

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil и NİKO ( по 10%) и TPAO (19%).

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Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz” yatağı üzrə əməliyyat xərcləri 3 dəfədən çox artıb

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