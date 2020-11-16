Расходы на проект "Шахдениз" возросли

Операционные расходы возросли на 28,9%, капитальные сократились на 12,1%

За три квартала 2020 года операционные расходы на деятельность по проекту газоконденсатного месторождения "Шахдениз" составили 620 млн долларов США, капитальные – 719 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете по итогам третьего квартала 2020 года, опубликованном оператором месторождения BP-Azerbaijan.

Операционные расходы возросли на 139 млн долларов США или 28,9%, капитальные сократились на 99 млн долларов США или 12,1%.

Было отмечено, что большая часть капитальных затрат относится к проекту “Шахдениз-2”.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).