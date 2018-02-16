Расходы на проект "Шахдениз" составили 3,3 млрд долларов в прошлом году

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году консорциум "Шахдениз" потратил на деятельность по проекту разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" 3,331 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом отчете оператора блока месторождений – компании BP-Azerbaijan.

Операционные расходы составили 451 млн долларов, капитальные расходы – 2,88 млрд долларов. Отмечается, что большая часть капитальных расходов пришлась на проект "Шахдениз-2".

В 2016 году операционные расходы на "Шахдениз" составили 469 млн долларов, капитальные расходы – 3,7 млрд долларов.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн. кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).