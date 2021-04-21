Расходы на поставку азербайджанской нефти по трубопроводу BTC увеличились

Источник сообщает, что турецкое правительство уже договорилось с основным оператором трубопровода - компанией BP о повышении "транзитной платы"

Переговоры с британской нефтяной компанией BP о повышении "транзитной платы" в размере 55 центов (на аналогичных линиях тарифы - 1,5-2 долларов США), которая будет выплачиваться Турции за каждый баррель азербайджанской нефти, транспортируемой через эту страну по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), завершились.

Как передает Report, об этом сообщает Habertürk со ссылкой на надежные источники в нефтегазовом секторе.

Источник сообщает, что турецкое правительство уже договорилось с основным оператором трубопровода - компанией BP о повышении "транзитной платы". Однако из-за защиты принципов конфиденциальности информация о согласованных тарифах не предоставляется.

По его словам, официальная Анкара обратилась к главному оператору BTC - компании BP, с просьбой увеличить плату за транспортировку по трубопроводу, исходя из условий энергопоставок по всему миру и приведя несколько примеров. Турецкая сторона объяснила экономические и технические аспекты, отметив, что текущая плата крайне низкая.

За период эксплуатации с июня 2006 года по состоянию на конец первого полугодия 2018 года по BTC (1 768 км) транспортировано 475 млн тонн сырой нефти (3,57 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 4 659 танкеров и отправлена на мировой рынок.

По BTC в отчетном году экспортировано свыше 27,8 млн тонн (211 млн баррелей) сырой нефти и конденсата, которые в Джейхане загружены на 278 танкеров. За год объем транспортировки по BTC сократился на 3,2 млн тонн или 10,3%.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,1%), AzBTC (25%), Chevron (8,9%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ и Total ( по 5%), Itochu (3,4%), Inpex и ExxonMobil (по 2,5%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).