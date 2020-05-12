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Трамп объяснил причину роста цен на нефть

рамп объяснил причину роста цен на нефть

Президент США Дональд Трамп объяснил рост цен на нефть снижением ее добычи Саудовской Аравией. 

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Twitter.

«Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова отлично выглядят. При этом цены на бензин [в стране] на рекордно низком уровне», — написал Трамп.

Напомним, что власти Саудовской Аравии объявили о решении страны сократить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к соглашению в рамках ОПЕК+. Таким образом объем ежедневно добываемой нефти в Саудовской Аравии составит около 7,5 млн баррелей в сутки. 

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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