Трамп объяснил причину роста цен на нефть

Президент США Дональд Трамп объяснил рост цен на нефть снижением ее добычи Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Twitter.

«Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова отлично выглядят. При этом цены на бензин [в стране] на рекордно низком уровне», — написал Трамп.

Напомним, что власти Саудовской Аравии объявили о решении страны сократить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к соглашению в рамках ОПЕК+. Таким образом объем ежедневно добываемой нефти в Саудовской Аравии составит около 7,5 млн баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.