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    Рамиз Гасанов: В Азербайджане серьёзных жалоб в связи с качеством бензина нет

    Председатель комитета по стандартизации, метрологии и патентам рассказал также о поддельной школьной форме© Report.az/ Orxan Əzim

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане серьёзных жалоб в связи с качеством бензина нет".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.

    "Вы знаете, что импортируемый в страну бензин отвечает евростандартам. Поэтому жалоб не так уж и много. Правда, при использовании бензина евро-4 и евро-5 в старых автомобилях возникают проблемы. Но и в этой области нет серьезных жалоб", - отметил он. Вместе с тем, по словам Р. Гасанова, редкие жалобы в связи с бензином, поступающие в руководимый им комитет, рассматриваются.

    Председатель комитета рассказал также о поддельной школьной форме, появившейся в продаже, и заявил, что ведется борьба против этого.

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