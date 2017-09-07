Рамиз Гасанов: В Азербайджане серьёзных жалоб в связи с качеством бензина нет

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане серьёзных жалоб в связи с качеством бензина нет".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.

"Вы знаете, что импортируемый в страну бензин отвечает евростандартам. Поэтому жалоб не так уж и много. Правда, при использовании бензина евро-4 и евро-5 в старых автомобилях возникают проблемы. Но и в этой области нет серьезных жалоб", - отметил он. Вместе с тем, по словам Р. Гасанова, редкие жалобы в связи с бензином, поступающие в руководимый им комитет, рассматриваются.

Председатель комитета рассказал также о поддельной школьной форме, появившейся в продаже, и заявил, что ведется борьба против этого.