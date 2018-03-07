Рамиз Гасанов: В Азербайджане нет жалоб на качество продаваемого крупными компаниями бензина

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На некоторых автозаправочных пунктах Азербайджана в бензин добавляются примеси, однако такие крупные компании, как SOCAR, Azpetrol не занимаются подобным.

Об этом заявил Report председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.

По его словам, в комитет поступают жалобы на малые компании: "В Азербайджане нет жалоб на качество продаваемого крупными компаниями бензина".

Р.Гасанов также прокомментировал разговоры о низком качестве импортируемого бензина: "Это невозможно. Напротив, из-за высокого качества (соответствие стандарту "Евро-5") некоторые старые автомобили не могут его использовать. В их двигателях могут возникнуть проблемы".

Кроме того, по словам председателя комитета, иногда поступают жалобы и на намеренное занижение объемов продаваемого бензина.