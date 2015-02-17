​Рахман Гурбанов: Во второй фазе разработки Шахдениз должны быть пробурены 26 скважин

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ “На данный момент мы имеем 82 месторождения, из них 59 - в рабочем состоянии". Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по добыче и транспортировке нефти и газа Рахман Гурбанов во время выступления в рамках Зимней школы SOCAR для журналистов.

По словам Р.Гурбанова, большинство этих месторождений находятся на суше, часть - на море: "Из 59 действующих месторождений 40 находятся на суше, 19 - на море. Самыми крупными месторождениями на море являются Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. На сегодняшний день из 78 скважин Азери-Чираг-Гюнешли было добыто 350 млн. тонн нефти, 105 млрд. кубометров газа. На месторождении Шахдениз было добыто 15 млн. конденсата, 59 млрд. кубометров газа. Во второй фазе разработки Шахдениз должны быть пробурены 26 скважин".