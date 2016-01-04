​Рахман Гурбанов: В 2015 году установлен новый рекорд добычи газа

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В 2015 году Азербайджан увеличил добычу товарного газа. Как сообщает Report, об этом сказал Natural Gas Europe вице-президент SOCAR по добыче и транспортировке нефти и газа Рахман Гурбанов.

Он отметил, что в этом году объемы добычи товарного газа достигли 18,9 млрд. кубометров, что примерно на 0,2 млрд. кубометров выше показателя за прошлый год.

По словам вице-президента SOCAR, увеличилась добыча природного газа с месторождения "Шахдениз" и попутного газа с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли": "В 2015 году с месторождения "Шахдениз" добыто 9,9 млрд. кубометров товарного газа. Общие объемы добычи газа в Азербайджане достигли 29,4 млрд. кубометров".

Глава отдела по связям с общественностью BP-Azerbaijan Тамам Баятлы в конце декабря прошлого заявила, что, несмотря на трехнедельный перерыв в августе в связи с профилактическими работами, ожидается рост объемов добычи в рамках "Шахдениз-1".

По ее словам, на данный момент с месторождения добывается примерно 29 млн. кубометров газа в сутки: "За 11 месяцев 2015 года Азербайджан экспортировал 6 млрд. кубометров газа в рамках "Шахдениз-1". Это на 1,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2014 году общие объемы экспорта газа с этого месторождения составили 6,5 млрд. кубометров. Нынешние цифры дают основание полагать, что объемы добычи на "Шахдениз-1" в 2015 году превысят показатели 2014 года. В 2014 году добыча газа на "Шахдениз-1" составила 9,8 млрд. кубометров".