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Рахид Алекберли: В Нахчыване появятся 10 станций для зарядки электромобилей

Рахид Алекберли: В Нахчыване появятся 10 станций для зарядки электромобилей В Нахчыванской Автономной Республике завершается установка 10 станций для зарядки электромобилей.
Энергетика
8 января 2025 г. 18:12
Рахид Алекберли: В Нахчыване появятся 10 станций для зарядки электромобилей

В Нахчыванской Автономной Республике завершается установка 10 станций для зарядки электромобилей.

Об этом нахчыванскому бюро Report заявил исполняющий обязанности министра цифрового развития и транспорта Нахчывана Рахид Алекберли.

Он также напомнил о завершении в 2024 году проектирования Дата-центра и прокладке 350 км оптоволоконного кабеля в автономной республике.

"Проект транзитной магистрали из оптоволоконного кабеля протяженностью 350 км очень важен для нас. Прокладка магистрали необходима для предоставления услуг широкополосного интернета в регионе", - отметил Алекберли.

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Версия на азербайджанском языке Rahid Ələkbərli: “Naxçıvanda 10 yerdə elektromobillərin doldurma stansiyaları fəaliyyət göstərəcək”

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