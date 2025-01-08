Рахид Алекберли: В Нахчыване появятся 10 станций для зарядки электромобилей

В Нахчыванской Автономной Республике завершается установка 10 станций для зарядки электромобилей.

В Нахчыванской Автономной Республике завершается установка 10 станций для зарядки электромобилей.

Об этом нахчыванскому бюро Report заявил исполняющий обязанности министра цифрового развития и транспорта Нахчывана Рахид Алекберли.

Он также напомнил о завершении в 2024 году проектирования Дата-центра и прокладке 350 км оптоволоконного кабеля в автономной республике.

"Проект транзитной магистрали из оптоволоконного кабеля протяженностью 350 км очень важен для нас. Прокладка магистрали необходима для предоставления услуг широкополосного интернета в регионе", - отметил Алекберли.