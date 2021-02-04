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Работы в рамках проекта ACE идут по графику

Работы в рамках проекта ACE идут по графику Производственно-монтажные работы верхних модулей платформы и буровых установок продолжились на строительной площадке в Биби-Эйбате
Энергетика
4 февраля 2021 г. 11:29
Работы в рамках проекта ACE идут по графику

Несмотря на трудности и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, в течение года реализация проекта “Центрально-Восточный Азери” (ACE), а также другие виды деятельности BP были продолжены с учетом адаптации к ситуации.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном отчете компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Согласно сообщению, к концу 2020 года в основном завершены детальные инженерно-проектные работы. В Баку в четвертом квартале было доставлено не менее 10 крупных грузов оборудования.

Производственно-монтажные работы верхних модулей платформы и буровых установок продолжились на строительной площадке в Биби-Эйбате. Инженерные и закупочные работы, осуществляемые для получения первой добычи в рамках проекта ACE в 2023 году.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

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Версия на английском языке ACE project progress on schedule, BP Azerbaijan says
Версия на азербайджанском языке 2023-cü ildə ACE layihəsindən ilk hasilat üçün işlər qrafiklə aparılır

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