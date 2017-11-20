Работы по расширению Южно-Кавказского трубопровода завершены на 98%

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В третьем квартале этого года успешно продолжены работы по проекту Южно-Кавказского трубопровода вдоль маршрута трубопровода в Азербайджане и Грузии. В общей сложности завершено 98% работ, включая строительство и эксплуатационные испытания.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

Отмечено, что в Азербайджане уже сварено около 419 км труб, уложено в траншею и засыпано - 380 км. Завершены все 5 работ по горизонтальному бурению. Завершены гидроиспытания на 6 участках.

В Грузии эксплуатационные испытания на основной линии трубопровода завершены на 90%, продолжаются строительно-монтажные работы на двух компрессорных станциях. На первой станции строительные работы завершены на 100%, испытательные – 67%. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. На второй станции выполнено 82% строительных работ. На контрольно-измерительной станции завершено 100% строительных (81-й участок), 87% испытательных работ. Станция будет передана в эксплуатацию в 2017 году.