Работы на платформе SOCAR-KBR на стадии завершения

SOCAR-KBR разработает предварительное детальное проектирование для своей новой платформы

Совместная компания гигантской инженерной компании США и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR-КBR, приступает к завершению работ по FEED (предварительное детальное проектирование) до детального проектирования по разработке новой платформы в рамках разработки месторождения "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report со ссылкой на KBR, управляемый компанией BP проект разработки Центрально-Восточного Азери общей стоимостью 6 млрд долларов США, включает строительство платформы, состоящей из 48 скважин, примерно на глубине 460 футов между уже существующими и расположенными платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".

Нефть и газ, добываемые с новой платформы, будут отправлены на существующие нефте- газопроводы АЧГ Фаза-2 и Сангачальский терминал.

SOCAR-KBR разработает предварительное детальное проектирование для своей новой платформы и станет первой платформой, которая будет полностью разработана на всех этапах, от концепции до FEED и детального проектирования с использованием технологии Digital Twin.

KBR заявила, что технология Digital Twin создает платформу для SOCAR-KBR, клиентов и партнеров, чтобы получить доступ ко всей информации о проекте из любой точки мира на всех этапах выполнения: "Эта технология позволяет пользователям отслеживать состояние закупок и наличия материалов. Тем самым она обеспечивает планирование 3D, 4D и 5D, что приведет к увеличению эффективности производства".

Напомним, что "Центрально-Восточный Азери" является следующим этапом разработки контрактной территории АЧГ. Целью данного проекта является достижение пикового объема добычи нефти до 100 тыс. баррелей нефти в день и 350 тыс. стандартных кубических футов газа путем бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов. В рамках проекта "Центрально-Восточный Азери" на глубине примерно 137 метров будут построены добывающая, буровая платформа и жилой блок между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".