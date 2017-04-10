Работы EPC по всем установкам Бакинского НПЗ начнутся до конца года

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ К концу этого года стартует этап EPC (проектирование, закупки и строительство) по всем новым и предусмотренным к реконструкции установкам в рамках проекта реконструкции и модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил советник вице-президента по стратегическому развитию Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Теймур Алиев.

Он напомнил, что уже начался этап EPC по новой битумной установке: “В прошлом году был подписан контракт с компанией Poerner (Австрия). Работы по детальному проектированию и закупке основного оборудования для этой установки завершены".

По словам Т. Алиева, строительство битумной установки начнется в этом месяце: “Во II-III квартале 2018 года новая битумная установка будет введена в эксплуатацию на НПЗ им. Гейдара Алиева”.

Советник вице-президента SOCAR отметил, что к настоящему времени многие крупные компании подготовили базовые документы: “В то же время альянс Amec-Foster Wheeler/SOCAR-Foster Wheeler завершил работы по предварительному детальному проектированию (FEED). В настоящее время начался процесс отбора подрядчиков по новым и предусмотренным к реконструкции установкам. Наши иностранные консультанты уже дали старт процессу отбора компании, которая построит новые установки, а по реконструируемым установкам процесс отбора начнется в ближайшее время. В этом процессе принимают участие крупные компании. Сейчас ведутся работы по процедуре преквалификации".

По его словам, в рамках проекта предусматривается строительство на заводе 12-15 новых установок и реконструкция имеющихся.

Т. Алиев отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос сокращения капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию: “Перерабатывающая мощность завода должна составить 7,5 млн тонн в год, но сейчас ведутся работы по оптимизации, и, возможно, объемы переработки незначительно сократятся или останутся прежними. Здесь все зависит от установки первичной переработки нефти. В настоящее время это устройство оценивается. Мы хотим в целом сократить капитальные затраты на проект. Вопрос будет рассматриваться с точки зрения экономической эффективности".

Он сообщил, что из-за проведения оценки пока точный объем расходов неизвестен: “Государство предусматривает выделение кредита на 1,3 млрд манатов (Международный банк Азербайджана) на проект реконструкции заводов. Эта сумма согласована 2 года назад. Оборудование закупается за рубежом и рассчитывается в долларах. Мы делаем все возможное, чтобы снизить стоимость проекта. Параллельно работаем с правительством, чтобы перевести эту сумму в долларовый эквивалент".

Коснувшись вопроса продолжения производства на заводе после начала строительства всех установок на НПЗ им. Гейдара Алиева, представитель SOCAR отметил, что завод остановится на ремонт на определенный промежуток времени: “Мы постараемся сократить этот период. Он может продлиться 1 месяц, 40-45 дней. Это одна из сложных работ. В Азербайджане имеется один нефтеперерабатывающий завод и его остановка на ремонт означает прекращение производства бензина, дизтоплива, которые мы вынуждены импортировать для удовлетворения спроса. Именно поэтому мы стараемся как можно больше сократить этот период”.

По его словам, с этого года и до завершения работ (2020-й год) определенные работы будут проводиться ежегодно для того, чтобы избежать прекращения производства на длительное время.

Т.Алиев также проинформировал о работах по реконструкции на “Азерикимья”, напомнив, что в ноябре прошлого года подписано соглашение EPC с компанией Technip (Италия). По его словам, в настоящее время осуществляется детальное проектирование, размещаются заказы на основное оборудование. Представитель SOCAR добавил, что работы по реконструкции будут осуществляться поэтапно и будут полностью завершены в 2020 году.