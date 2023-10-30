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Работники двух СПГ-заводов Chevron в Австралии одобрили новое трудовое соглашение

Работники двух СПГ-заводов Chevron в Австралии одобрили новое трудовое соглашение Работники двух австралийских СПГ-заводов американской Chevron Corp. проголосовали за новые условия трудового договора с компанией, согласованные две недели назад.
Энергетика
30 октября 2023 г. 13:56
Работники двух СПГ-заводов Chevron в Австралии одобрили новое трудовое соглашение

Работники двух австралийских СПГ-заводов американской Chevron Corp. проголосовали за новые условия трудового договора с компанией, согласованные две недели назад.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет MarketWatch.

"Chevron Australia рада подтвердить, что трудовое соглашение для работников заводов Gorgon и Wheatstone было поддержано большинством голосов сотрудников", - заявил представитель компании.

Соглашение предусматривает существенное улучшение положения работников, в том числе повышение оплаты труда, гарантии занятости и возможности карьерного роста.

Переговоры между объединением профсоюзов Offshore Alliance и Chevron проходили напряженно и стали причиной акций протеста на СПГ-заводах Wheatstone Downstream и Gorgon LNG в сентябре. Эти два завода обеспечивают около 7% мировых поставок сжиженного природного газа, и забастовка спровоцировала скачки спотовых цен на СПГ.

Акции Chevron подорожали на 0,1% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 19,6% до 271,7 млрд долларов, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7,2%.

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Версия на английском языке Workers at 2 Chevron LNG plants in Australia approve new labor agreements

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