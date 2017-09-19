Работникам нефтяной промышленности Азербайджана присвоены почетные звания, ордена и медали - СПИСОК

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам нефтяной промышленности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в Азербайджанской Республике почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный инженер"

Алыеву Надиру Али оглу

Гусейнову Шахмару Шамистан оглу

Гусейн-заде Рафиге Абдул Ага гызы

Лятифову Яшару Айдын оглу

Сулейманову Фуаду Салман оглу

"Заслуженный юрист"

Гасымову Фарруху Закир оглу.

Согласно другому распоряжению президента Ильхама Алиева, за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в Азербайджанской Республике награждаются следующие лица:

орденом "Эмек" 1-й степени

Юсифзаде Хошбахт Баги оглу

орденом "Эмек" 3-й степени

Амирова Наиля Нуров оглу

Мовсумов Фахреддин Хадулла оглу

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Мустафаев Бейляр Аббас оглу

медалью "Терегги"

Абдуллаев Айдын Ислам оглу

Агаев Мирза Дашдамир оглу

Асланбейли Бахтияр Али оглу

Асланов Намиг Муса оглу

Багиров Заур Али оглу

Баширов Рафиг Мирзага оглу

Джаббаров Джейхун Фарамаз оглу

Джебраилов Худаверди Ибад оглу

Друмонд Эван Джеймс

Эфендиев Исраил Орудж оглу

Ахмедзаде Вугар Агаиса оглу

Алиев Аладдин Мустафа оглу

Алиев Гурбан Ягуб оглу

Алиев Назим Мирзали оглу

Гезалов Вилаят Гараджа оглу

Гаджиев Агамалы Тахир оглу

Гамидов Алзаман Алсафа оглу

Гасанов Иманверди Алигулу оглу

Гасанов Рашад Феяз оглу

Гасанов Видади Салахеддин оглу

Гусейнов Агаали Мамед оглу

Гусейнов Намиг Агамгусейн оглу

Исаев Рамин Али оглу

Исмайлов Назим Шахмар оглу

Исмиханов Исмаил Эйваз оглу

Гасымов Маариф Тапдыг оглу

Гадиров Джебраил Ага Ашраф оглу

Гадиров Самир Мусрет оглу

Гахраманов Гахраман Нариманович

Гахраманов Сохбет Орудж

Гамбаров Видади Агасаф оглу

Годжаев Расат Джамиль оглу

Гулиев Мухтар Мамедали оглу

Гулиев Мубариз Машаллах оглу

Гулиев Шахбала Тарверди оглу

Гулиев Арзуман Ягуб оглу

Мехдиев Кямиль Кямал оглу

Мухаммедов Тельман Магерам оглу

Магеррамов Васиф Кямал оглу

Мамедов Абдулла Гара оглу

Мамедов Масраф Мансим оглу

Мамедов Закир Абдулла оглу

Мирзоев Маис Шахвелет оглу

Мустафаев Халыг Рафиг оглу

Надиров Азад Надир оглу

Нематов Шафиг Тофиг оглу

Насибли Фазиль Ибрагим оглу

Нифталиев Огтай Нифтали оглу

Омаров Тогрул Ильхам оглу

Рахманов Рахман Нариман оглу

Роберт МакЭван

Салаватов Юсуп Шарабудинович

Сулейманов Эльнур Тахир оглу

Велиев Яшар Махи оглу

Юсифов Логман Хасай оглу.

Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в Азербайджанской Республике персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

Абдуллаеву Рафигу Газанфар оглу

Эйвазову Магсуду Али оглу

Ибадову Фаигу Аслан оглу

Исмайлову Али Мамед оглу

Рахманову Рагибу Рамиз оглу

Велиеву Исмету Сулейман оглу.