Работающие над "Северным потоком - 2" компании могут попасть под санкции США

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Компании, участвующие в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", могут попасть под американские санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters в среду заявил представитель Госдепартамента.

"Мы ясно дали понять, что компании, работающие в этом российском секторе по экспорту энергоносителей через газопровод, вовлечены в деятельность, которая подвержена риску санкций", - указал собеседник агентства.

Он также утверждал, что газопровод "подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политического сдерживания европейских стран, особенно Украины".