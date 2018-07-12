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    Работающие над "Северным потоком - 2" компании могут попасть под санкции США

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Компании, участвующие в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", могут попасть под американские санкции.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters в среду заявил представитель Госдепартамента.

    "Мы ясно дали понять, что компании, работающие в этом российском секторе по экспорту энергоносителей через газопровод, вовлечены в деятельность, которая подвержена риску санкций", - указал собеседник агентства.

    Он также утверждал, что газопровод "подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политического сдерживания европейских стран, особенно Украины".

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