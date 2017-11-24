Рабочий план по АЧГ на будущий год определится в середине декабря

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Обсуждение и утверждение рабочего плана и бюджета по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) состоится на заседании руководящего состава Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) в середине декабря.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

Б. Асланбейли также отметил, что добыча нефти на АЧГ сохранится стабильной до конца этого года: "По итогам января-сентября этого года, объем производства из блока АЧГ составил около 585 тыс. баррелей в сутки. Если не случится форс-мажора, добыча сохранится стабильной".

Отметим, что в январе-сентябре с блока АЧГ добыто в общей сложности более 160 млн баррелей (22 млн тонн) нефти. Среднесуточная добыча за этот период составила 585 тыс. баррелей.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена АМОК.

14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC VideshLtd. (OVL) - 2,31%.