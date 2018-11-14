Рабочий план по АЧГ на 2019 год определится на следующей неделе

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Рабочий план и бюджет на 2019 год по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря будут определены 23 ноября на заседании руководящего комитета по соглашению о долевом разделе добычи (Азербайджанская международная операционная компания - АМОК)".

Об этом сообщил Report, вице-президент BP по связям, внешним делам и стратегии по Азербайджану, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

"Прогноз на следующий год пока согласовывается. Заседание руководящего комитета состоится 23 ноября, на нем определятся бюджет и план добычи на следующий год", - сказал вице-президент.

Б.Асланбейли также отметил, что к концу года добыча останется на прогнозируемом уровне.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом разделе добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.