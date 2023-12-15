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Рабочая группа по "Зеленому энергетическому пространству" провела заседание

Рабочая группа по "Зеленому энергетическому пространству" провела заседание Рабочая группа по "Зеленому энергетическому пространству" провела очередное заседание, посвященное ходу реализации мероприятий в рамках целей 2023 года "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".
Энергетика
15 декабря 2023 г. 16:32
Рабочая группа по Зеленому энергетическому пространству провела заседание

Рабочая группа по "Зеленому энергетическому пространству" провела очередное заседание, посвященное ходу реализации мероприятий в рамках целей 2023 года "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На заседании под председательством заместителя министра Эльнура Солтанова была представлена информация о направлениях деятельности и выполненных работах, связанных с целью "Зеленое энергетическое пространство".

Также обсуждались мероприятия и цели, которые будут реализованы в рамках стратегии в ближайшие годы, пути их своевременного и эффективного достижения.

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