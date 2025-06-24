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QazaqGaz подписала контракты на освоение двух участков на западе Казахстана

QazaqGaz подписала контракты на освоение двух участков на западе Казахстана АО "НК "QazaqGaz" совместно со стратегическими партнерами - АО "Нефтяная компания "КОР" и АО "КазАзот" - заключили контракты на недропользование с Минэнерго Казахстана, которые предусматривают освоение участков углеводородов "Аккудук" и "Северный-2".
Энергетика
24 июня 2025 г. 14:01
QazaqGaz подписала контракты на освоение двух участков на западе Казахстана

АО "НК "QazaqGaz" совместно со стратегическими партнерами - АО "Нефтяная компания "КОР" и АО "КазАзот" - заключили контракты на недропользование с Минэнерго Казахстана, которые предусматривают освоение участков углеводородов "Аккудук" и "Северный-2".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу QazaqGaz.

В сообщении отмечается, что стратегическим партнером по освоению участка "Аккудук" в Мангистауской области будет нефтекомпания "КОР", а по участку "Северный-2" в Актюбинской области - АО "КазАзот".

"Стратегические партнеры будут работать по принципу carry-финансирования, что означает 100% финансирование геологоразведочных работ со стороны инвестора, включая принятие всех геологических и финансовых рисков", - подчеркивает QazaqGaz.

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