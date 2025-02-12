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QazaqGaz и PetroChina договорились об увеличении поставок газа в КНР в 2025 году

QazaqGaz и PetroChina договорились об увеличении поставок газа в КНР в 2025 году Глава НК QazaqGaz Санжар Жаркешов и исполнительный председатель совета директоров PetroChina International У Цзюньли подписали дополнение к трехлетнему договору купли-продажи природного газа.
Энергетика
12 февраля 2025 г. 08:41
QazaqGaz и PetroChina договорились об увеличении поставок газа в КНР в 2025 году

Глава НК QazaqGaz Санжар Жаркешов и исполнительный председатель совета директоров PetroChina International У Цзюньли подписали дополнение к трехлетнему договору купли-продажи природного газа.

Об этом местное бюро Report передает со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании.

"Этот шаг позволит увеличить объемы экспорта газа в Китай в 2025 году, что подтверждает стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем в энергетическом секторе", - говорится в сообщении.

Казахстанская газовая отрасль выступает надежным поставщиком ресурсов для усиления энергетической безопасности региона, добавили в компании.

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