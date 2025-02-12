QazaqGaz и PetroChina договорились об увеличении поставок газа в КНР в 2025 году

QazaqGaz и PetroChina договорились об увеличении поставок газа в КНР в 2025 году

Глава НК QazaqGaz Санжар Жаркешов и исполнительный председатель совета директоров PetroChina International У Цзюньли подписали дополнение к трехлетнему договору купли-продажи природного газа.

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