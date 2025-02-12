QazaqGaz и PetroChina договорились об увеличении поставок газа в КНР в 2025 году

Глава НК QazaqGaz Санжар Жаркешов и исполнительный председатель совета директоров PetroChina International У Цзюньли подписали дополнение к трехлетнему договору купли-продажи природного газа.
Об этом местное бюро
"Этот шаг позволит увеличить объемы экспорта газа в Китай в 2025 году, что подтверждает стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем в энергетическом секторе", - говорится в сообщении.
Казахстанская газовая отрасль выступает надежным поставщиком ресурсов для усиления энергетической безопасности региона, добавили в компании.