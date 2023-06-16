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QazaqGaz и "Газпром" подписали договор по транзиту российского газа в Узбекистан

QazaqGaz и "Газпром" подписали договор по транзиту российского газа в Узбекистан На встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером между "Газпромом" и "QazaqGaz" подписан договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.
Энергетика
16 июня 2023 г. 13:28
QazaqGaz и Газпром подписали договор по транзиту российского газа в Узбекистан

На встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером между "Газпромом" и "QazaqGaz" подписан договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Казахстана.

Также обсуждено сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки газа.

"Министрами энергетики Казахстана и России в ходе ПМЭФ были продлены межправительственные договоренности по транзиту российской нефти с увеличением объемов до 10 миллионов тонн до конца 2033 года", - добавили в Минэнерго.

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