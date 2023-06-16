QazaqGaz и "Газпром" подписали договор по транзиту российского газа в Узбекистан

На встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером между "Газпромом" и "QazaqGaz" подписан договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.
Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Казахстана.
Также обсуждено сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки газа.
"Министрами энергетики Казахстана и России в ходе ПМЭФ были продлены межправительственные договоренности по транзиту российской нефти с увеличением объемов до 10 миллионов тонн до конца 2033 года", - добавили в Минэнерго.