О нас

QatarEnergy заявила о планах по газовому месторождению в Ливане

QatarEnergy заявила о планах по газовому месторождению в Ливане Катарская нефтегазовая компания QatarEnergy рассматривает возможность участия в разработке газового месторождения в Ливане.
Энергетика
31 октября 2022 г. 08:01
QatarEnergy заявила о планах по газовому месторождению в Ливане

Катарская нефтегазовая компания QatarEnergy рассматривает возможность участия в разработке газового месторождения в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира", об этом сообщил глава компании Саад аль-Кааби.

"Мы находимся в процессе обсуждения с правительством Ливана и партнерами из Total и Eni нашего участия около 30% в этом блоке. Когда это будет сведено в виде соглашения, и мы подпишем это соглашение, тогда и объявим об этом", - сказал аль-Кааби.

Первоначальная лицензия на разведку в Ливане принадлежала консорциуму, состоящему из TotalEnergies, итальянской Eni и российской "Новатэк". В сентябре Бейрут объявил о выходе "Новатэка", которому принадлежало 20% акций.

За последнее десятилетие в прибрежных зонах восточного Средиземноморья были обнаружены крупные газовые месторождения. Интерес к ним вырос после того, как западные страны стали предпринимать действия, чтобы сократить поставки газа из России.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Состоялась презентация короткометражного документального фильма Божья коровка
ФотоСостоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка"
29 октября 2022 г. 14:53
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
29 октября 2022 г. 12:03
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi