QatarEnergy заявила о планах по газовому месторождению в Ливане

Катарская нефтегазовая компания QatarEnergy рассматривает возможность участия в разработке газового месторождения в Ливане.

Катарская нефтегазовая компания QatarEnergy рассматривает возможность участия в разработке газового месторождения в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира", об этом сообщил глава компании Саад аль-Кааби.

"Мы находимся в процессе обсуждения с правительством Ливана и партнерами из Total и Eni нашего участия около 30% в этом блоке. Когда это будет сведено в виде соглашения, и мы подпишем это соглашение, тогда и объявим об этом", - сказал аль-Кааби.

Первоначальная лицензия на разведку в Ливане принадлежала консорциуму, состоящему из TotalEnergies, итальянской Eni и российской "Новатэк". В сентябре Бейрут объявил о выходе "Новатэка", которому принадлежало 20% акций.

За последнее десятилетие в прибрежных зонах восточного Средиземноморья были обнаружены крупные газовые месторождения. Интерес к ним вырос после того, как западные страны стали предпринимать действия, чтобы сократить поставки газа из России.