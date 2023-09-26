QatarEnergy с октября начнет поставлять нафту японской Marubeni

Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy подписала с японской Marubeni Corporation 10-летний контракт на поставку до 1,2 млн тонн нафты в год.

Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy подписала с японской Marubeni Corporation 10-летний контракт на поставку до 1,2 млн тонн нафты в год.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении QatarEnergy.

Документ был подписан во время визита госминистра энергетики и главы QatarEnergy Саада аль-Кааби в Японию. В ходе визита он обсудил с ведущими японскими компаниями-импортерами и перевозчиками укрепление отношений в сфере энергетики.

"Контракт сроком на десять лет предусматривает поставку до 1,2 млн тонн нафты в год для Marubeni Petroleum, начиная с октября 2023 года", - сказано в сообщении.