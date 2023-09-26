О нас

QatarEnergy с октября начнет поставлять нафту японской Marubeni

QatarEnergy с октября начнет поставлять нафту японской Marubeni Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy подписала с японской Marubeni Corporation 10-летний контракт на поставку до 1,2 млн тонн нафты в год.
Энергетика
26 сентября 2023 г. 12:18
QatarEnergy с октября начнет поставлять нафту японской Marubeni

Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy подписала с японской Marubeni Corporation 10-летний контракт на поставку до 1,2 млн тонн нафты в год.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении QatarEnergy.

Документ был подписан во время визита госминистра энергетики и главы QatarEnergy Саада аль-Кааби в Японию. В ходе визита он обсудил с ведущими японскими компаниями-импортерами и перевозчиками укрепление отношений в сфере энергетики.

"Контракт сроком на десять лет предусматривает поставку до 1,2 млн тонн нафты в год для Marubeni Petroleum, начиная с октября 2023 года", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке QatarEnergy announces 10-year naphtha supply agreement with Marubeni Corporation

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
19 сентября 2023 г. 14:42
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi