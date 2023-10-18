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QatarEnergy подписала с Shell 27-летний контракт о поставках СПГ в Нидерланды

QatarEnergy подписала с Shell 27-летний контракт о поставках СПГ в Нидерланды QatarEnergy объявила о подписании долгосрочного соглашения с британско-нидерландской нефтегазовой компанией Shell о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерланды.
Энергетика
18 октября 2023 г. 15:52
QatarEnergy подписала с Shell 27-летний контракт о поставках СПГ в Нидерланды

QatarEnergy объявила о подписании долгосрочного соглашения с британско-нидерландской нефтегазовой компанией Shell о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерланды.

Как передает Report, поставки начнутся в 2026 году и рассчитаны на 27 лет - до 2053 года.

Газ будет поставляться с двух катарских месторождений - North Field South и North Field East. Ежегодный объем поставок составит около 3,5 млн тонн. Конечной точкой маршрута судов, переправляющих СПГ, станет порт Роттердама.

Ранее аналогичное соглашение QatarEnergy подписала с французской TotalEnergies, а также с китайскими CNPC и Sinopec. И Shell, и TotalEnergies являются акционерами в проектах North Field South и North Field East. Каждая приобрела по 9,4% акций проекта разработки North Field South осенью прошлого года.

Второй проект по расширению производства СПГ в Катаре, North Field East, считается крупнейшим в мире. Его стоимость оценивается в 30 млрд долларов. Помимо Shell и Total доли в нем удерживают ExxonMobil, ConocoPhillips и Eni.

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Версия на английском языке QatarEnergy, Shell agree 27-year LNG supply

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