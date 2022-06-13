QatarEnergy и TotalEnergies подписали контракт в рамках СПГ-проекта

Катар заключил контракт с TotalEnergies, которая станет первым международным партнером в проекте расширения крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East (NFE).

Катар заключил контракт с TotalEnergies, которая станет первым международным партнером в проекте расширения крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East (NFE).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил госминистр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.

В рамках проекта по расширению ожидается, что экспорт СПГ из Катара возрастет с нынешних 77 млн тонн в год (MTPA) до 110 млн. Планируется, что добыча начнется до конца 2025 года, стоимость проекта порядка 28,7 млрд долларов, отмечает агентство QNA.

"В соответствии с подписанными между QatarEnergy и TotalEnergies соглашениями компании станут партнерами в совместном предприятии с долями соответственно 75% и 25%. У совместного предприятия будет 25% от всего проекта NFE, в том числе четыре мегапоезда для СПГ общей мощностью в 32 MTPA", — сообщает агентство.

Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар — ведущий производитель СПГ в мире.