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QatarEnergy и TotalEnergies будут поставлять СПГ во Францию 27 лет

QatarEnergy и TotalEnergies будут поставлять СПГ во Францию 27 лет Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy и французская энергетическая компания TotalEnergies подписали соглашение о поставках до 3,5 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ) во Францию в течение 27 лет.
Энергетика
11 октября 2023 г. 13:18
QatarEnergy и TotalEnergies будут поставлять СПГ во Францию 27 лет

Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy и французская энергетическая компания TotalEnergies подписали соглашение о поставках до 3,5 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ) во Францию в течение 27 лет.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе QatarEnergy.

"Аффилированные компании QatarEnergy и TotalEnergies подписали два долгосрочных соглашения на поставку до 3,5 млн тонн в год СПГ из Катара во Францию", - сказано в сообщении.

СПГ будет поставляться с судна на приемный терминал Fos Cavaou LNG на юге Франции, начало поставок ожидается в 2026 году.

Компания добавляет, что СПГ будет поставляться с двух совместных предприятий QatarEnergy и TotalEnergies, владеющих долями в North Field East (NFE) и North Field South (NFS).

QatarEnergy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.

Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.

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