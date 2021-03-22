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Qatar Petroleum договорилась с Sinopec о поставках СПГ в Китай

Qatar Petroleum договорилась с Sinopec о поставках СПГ в Китай Поставки СПГ начнутся в январе 2022 года и будут доставляться на терминалы СПГ Sinopec
Энергетика
22 марта 2021 г. 13:39
Qatar Petroleum договорилась с Sinopec о поставках СПГ в Китай

Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum заключила соглашение с китайской нефтегазовой China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) о поставках в Китай 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Qatar Petroleum.

Соглашение заключено сроком на десять лет. "Согласно соглашению, поставки СПГ начнутся в январе 2022 года и будут доставляться на терминалы СПГ Sinopec в Китае. Это соглашение также демонстрирует неизменную приверженность Катара удовлетворению растущего спроса со стороны своих клиентов во всем мире на энергоресурсы в форме надежных долгосрочных поставок СПГ", — пишет компания.

Qatar Petroleum указывает, что с момента первой поставки СПГ в Китай в сентябре 2009 года Катар поставил в страну более 62 миллионов тонн СПГ. Китай является ключевым и стратегическим партнером Катара в области энергетики, а также ключевым локомотивом роста мирового рынка СПГ, поскольку правительство КНР принимает все более прогрессивную экологическую политику.

Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар — ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.

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