Пять стран ЕС в июле заплатили 1,1 млрд евро за поставки нефти из России

Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в ЕC - Венгрия, Словакия, Бельгия, Франция и Испания - заплатили 1,1 млрд евро в июле за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом говорится в отчете Центра исследований в области энергетики и экологически чистых технологий (CREA).

Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата.

"В июле 2025 года пять крупнейших импортеров российских ископаемых видов топлива в ЕС заплатили в общей сложности 1,1 млрд евро. ЕС не вводит санкции в отношении природного газа, который составляет более 67% этого импорта и в основном поставляется по трубопроводу или в виде сжиженного природного газа", - сказано в отчете.

Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода "Дружба" в соответствии с исключением, предоставленным ЕС, указывается в сообщении.

Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 485 млн евро, из которых 200 млн евро пришлось на нефть, остальное - на газ.

На втором месте Франция, которая закупила лишь СПГ - на 239 млн евро, третьей - Словакия, 79% импорта которой пришлось на нефть, поставляемую по "Дружбе", суммарно на 169 млн евро.

Бельгия закупила в июле российского СПГ на 102 млн евро, Испания - на 66 млн евро.