Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ

Группа стран ЕС - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

Группа стран ЕС - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, опубликованном журналистом агентства Bloomberg Хавьером Бласом в Twitter .

"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", - говорится в заявлении.

Пять стран также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. Предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.

Помимо этого, авторы документа считают необходимым проведение реформы рынка электроэнергии ЕС, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 5 октября вновь побила рекорд и впервые превысила 1,4 тыс. долларов США за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил 1 тыс. долларов США.