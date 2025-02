Пять стран ЕС купили в январе нефть и газ из России на 1,2 млрд евро

Пять крупнейших Евросоюза - Франция, Венгрия, Словакия, Бельгия и Испания - заплатили 1,2 млрд евро в январе за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом говорится в отчете CREA (Centre for Research on Energy and Clean).

Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата.

"В январе пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России за импорт в общей сложности 1,2 млрд евро, более половины из которых составили закупки СПГ", - сказано в отчете.

Отмечается, что Франция была крупнейшим из покупателей российского ископаемого топлива в ЕС, импортировав из РФ сжиженный природный газ на общую сумму 377 млн евро. В январе общий объем импорта СПГ во Францию вырос на 0,5%, в то же время поставки из России увеличились на 25% за месяц и достигли максимального уровня с января 2024 года. Более трети от общего объема импорта сжиженного природного газа в эту страну пришлось на РФ.

Вторым по величине покупателем стала Венгрия с импортом нефти на 182 млн евро и трубопроводного газа на 173 млн евро. Словакия заняла третье место, в январе она импортировала ископаемое топливо на 232 млн евро. Более 60% ее импорта составила российская трубопроводная нефть на 141 млн евро.

"Весь объем импорта российского ископаемого топлива в Бельгию и Испанию в январе составил российский СПГ на сумму 154 млн евро и 151 млн евро соответственно", - сообщили в CREA.